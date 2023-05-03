Balıkesirspor kongreye gidicek



BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 3 hafta kala kurtuluş umutlarını yitirip 3'üncü Lig'e düşmesi kesinleşen Baynet İnşaat Balıkesirspor, şirketleşme kongresi yapacak. Ağır borç yüküyle transfer yasağı bulunup üst üste ikinci sezon da düşme acısı yaşayan kırmızı-beyazlılarda şirketleşme ve tüzük değişikliğinin ele alınacağı kongre 26 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa kongrede ikinci oturum 2 Haziran'da olacak.

Balıkesirspor yönetimi, "Balıkesirspor´umuzun idari ve mali yapısını sağlam temeller üzerine oturtmak, sportif faaliyetlerin sürdürebilirliğini sağlamak ve korumak amaçlı duyulan ihtiyaç ve yasal mevzuatlar, bazı adımları atmamızı gerektirmiştir. Yeni spor yasası gereğince dernek statüsünden çıkıp şirketleşme için gereken tüzük değişikliği kongresi yüsül zorunluluk olup ilgili madde gereğince şirketleşme ve tüzük kongresine acil ihtiyaç olmuştur" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-05-03 11:15:12



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