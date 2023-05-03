Balıkesirspor kongreye gidicek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesirspor kongreye gidicek

DHA

Balıkesirspor kongreye gidicek


BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 3 hafta kala kurtuluş umutlarını yitirip 3'üncü Lig'e düşmesi kesinleşen Baynet İnşaat Balıkesirspor, şirketleşme kongresi yapacak. Ağır borç yüküyle transfer yasağı bulunup üst üste ikinci sezon da düşme acısı yaşayan kırmızı-beyazlılarda şirketleşme ve tüzük değişikliğinin ele alınacağı kongre 26 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa kongrede ikinci oturum 2 Haziran'da olacak.
Balıkesirspor yönetimi, "Balıkesirspor´umuzun idari ve mali yapısını sağlam temeller üzerine oturtmak, sportif faaliyetlerin sürdürebilirliğini sağlamak ve korumak amaçlı duyulan ihtiyaç ve yasal mevzuatlar, bazı adımları atmamızı gerektirmiştir. Yeni spor yasası gereğince dernek statüsünden çıkıp şirketleşme için gereken tüzük değişikliği kongresi yüsül zorunluluk olup ilgili madde gereğince şirketleşme ve tüzük kongresine acil ihtiyaç olmuştur" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2023-05-03 11:15:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
YEREL HABERLER Balıkesir açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişinin cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişinin cenazesi ...
Bandırmaspor'dan VAR kayıtları açıklansın çağrısı:
YEREL HABERLER Bandırmaspor'dan VAR kayıtları açıklansın çağrısı:
Balıkesir'de BİGEP İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de BİGEP İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ...
Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak'a ziyaret
YEREL HABERLER Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Basın İlan Kurumu ...
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi ...
Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişi öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişi öldü
Balıkesir’de depremzede esnaflardan deprem bölgesine ait eşsiz damak lezzetleri buluşturdu
YEREL HABERLER Balıkesir’de depremzede esnaflardan deprem bölgesine ...
Balıkesir'de TDV Kitap Evi açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de TDV Kitap Evi açıldı
Şehit Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir'de haber takibi sırasında düşen gazeteci yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de haber takibi sırasında düşen gazeteci ...
Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk, Balıkesir'de ...
Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi ...
Balıkesirspor, 13 yıl sonra 3'üncü Lig'de
YEREL HABERLER Balıkesirspor, 13 yıl sonra 3'üncü Lig'de
Ayvalık'ta TYF Yelken Ligi 2'nci ayak optimist yarışmaları sona erdi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta TYF Yelken Ligi 2'nci ayak optimist ...
TYF Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Yarışmaları sona erdi
YEREL HABERLER TYF Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Yarışmaları sona ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.