Damızlık koç, 91 bin liraya satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Damızlık koç, 91 bin liraya satıldı

DHA

Damızlık koç, 91 bin liraya satıldı


Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ilçesindeki Koyunculuk Araştırma Enstitüsü´nde gerçekleştirilen damızlık müzayedesinde açık artırmaya çıkarılan 160 koçtan biri, 91 bin liraya alıcı buldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı´na bağlı, 20 bin dönüm alanda faaliyet gösteren Koyunculuk Araştırma Enstitüsü´nde her yıl nisan ayında düzenlenen geleneksel damızlık satışı, bu sene mayısın ilk haftasında gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetiştiriciler, yerli ve milli ırk `Karacabey merinosu´ sahibi olabilmek için birbirleriyle yarıştı. Yetiştirilen 160 damızlık koç, yaşlarına göre 12 bin liradan açık artırmaya çıkarıldı. İhalede en yüksek rakama, 91 bin lirayla 82 numaralı koçta ulaşıldı. Şevval Ertur (22), 1,5 yaşındaki koçun sahibi oldu.
Açık artırmayı izleyen Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Sözmen, Ertur´u tebrik etti. Babasıyla mesleğini yürüttüğünü ve küçükbaş hayvan beslemeyi çok sevdiğini söyleyen Şevval Ertur, açık artırmaya ilk kez geldiğini belirterek, "82 numaralı koçu gözüme kestirmiştim, almayı çok istiyordum ve başardım. Çok güzel bir koç, çok şükür aldık. İnşallah memnun kalırız. Rekabet çok yüksekti, bir an çekilecektim ama kafama koyduğum için aldım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-05-03 17:52:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde açık artırmayla 160 damızlık koç satıldı
YEREL HABERLER Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde açık ...
Dere yatağında ölü bulundu
YEREL HABERLER Dere yatağında ölü bulundu
Balıkesir'de dereye düşen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de dereye düşen motosikletin sürücüsü öldü
Balıkesirspor kongreye gidicek
YEREL HABERLER Balıkesirspor kongreye gidicek
Balıkesir açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
YEREL HABERLER Balıkesir açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişinin cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişinin cenazesi ...
Bandırmaspor'dan VAR kayıtları açıklansın çağrısı:
YEREL HABERLER Bandırmaspor'dan VAR kayıtları açıklansın çağrısı:
Balıkesir'de BİGEP İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de BİGEP İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ...
Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak'a ziyaret
YEREL HABERLER Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Basın İlan Kurumu ...
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi ...
Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişi öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişi öldü
Balıkesir’de depremzede esnaflardan deprem bölgesine ait eşsiz damak lezzetleri buluşturdu
YEREL HABERLER Balıkesir’de depremzede esnaflardan deprem bölgesine ...
Balıkesir'de TDV Kitap Evi açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de TDV Kitap Evi açıldı
Şehit Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir'de haber takibi sırasında düşen gazeteci yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de haber takibi sırasında düşen gazeteci ...
Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk, Balıkesir'de ...
Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi ...
Balıkesirspor, 13 yıl sonra 3'üncü Lig'de
YEREL HABERLER Balıkesirspor, 13 yıl sonra 3'üncü Lig'de
Ayvalık'ta TYF Yelken Ligi 2'nci ayak optimist yarışmaları sona erdi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta TYF Yelken Ligi 2'nci ayak optimist ...
TYF Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Yarışmaları sona erdi
YEREL HABERLER TYF Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Yarışmaları sona ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.