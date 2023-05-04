

BALIKESİR´in Edremit ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarpıp yan yatan panelvanda ki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza, saat 00.00 sıralarında Edremit meydan girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesinden dönen 43 HF 076 plakalı panelvanın sürücüsü Samet Gürel (22), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan panelvan, elektrik direğine çarparak yan yattı. Bu sırada sürücü Gürel ve yolcu konumunda bulunan Erkan Ozan (20) ile Kamil Çelik (23) yaralandı. Yan yatan aracı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede Gürel ve Çelik'in hafif yaralandığı belirlenirken, Ozan'nın ise ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ve jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili incelemeleri sürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüHaber Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)-

DHA-Gündem Türkiye-Balıkesir Abdulkadir AYDINIŞIK

2023-05-04 02:59:02



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