Yunanistan'ın geri ittiği tekne battı; 1 göçmen öldü, 6 kişi kurtarıldı, 1'i bebek 2 kişi aranıyor

Fatih Emrah ERDOĞAN-Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği tekne battı. Teknedeki göçmenlerden 1'inin cansız bedenine ulaşılırken, 1'i çocuk 6'sı ise Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 1 kadın ile bebek de aranıyor.
Yunanistan unsurları tarafından, saat 05.15'te, Türk kara sularına geri itilen tekne battı. Türk Sahil Güvenlik ekibinin tespiti üzerine 5 sahil güvenlik botu, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK-12) dalış timi ve 1 sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi. Sahil güvenlik unsurları tarafından 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Deniz yüzeyinde tespit edilen 5'i yetişkin, 1'i de çocuk toplam 6 göçmen ise Sahil Güvenlik botuna alınıp kurtarıldı.
Kurtarılan kaçak göçmenler, Ayvalık Limanı'na getirilip, burada hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Göçmenlerin ifadelerinden, kayıp olduğu ileri sürülen 1 kadın ile bebek için ise bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN Kadri KAYA
2023-05-04 13:08:57
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