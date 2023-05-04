İş yerinin sundurması çöktü: 2 yaralı



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de, 2 işçinin sokak yenileme çalışması için üzerine çıktıkları bir şekerlemeci dükkanının önündeki sundurma çöktü. İşçiler Abit Anıl Kabak'ın (35) ve Hasan Akan'ın (37) yaralandığı olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, saat 10.20'de Milli Kuvvetler Caddesi'nde meydana geldi. Bir şekerlemeci dükkanının önünde bulunan demir profilden yapılan sundurma, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sokak yenileme çalışmaları kapsamında üzerine çıkan taşeron şirkette çalışan işçilerin ağırlığına dayanmayınca çöktü. İşçiler Abit Anıl Kabak ve Hasan Akan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçiler, ambulansla Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İşçilerin sundurmada çalıştıkları sırada düştüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2023-05-04 14:09:41



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