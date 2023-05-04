Erdek'te AK Parti seçim aracına ve şoföre saldırı (2)

SERBEST BIRAKILDILAR
Erdek'te dün meydana gelen olayda, AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı Kadın Kolları üyelerinin seçim çalışmaları sırasında parti aracının yanına gelen bir grup, iddiaya göre araca ve sürücüsü A.K.'ye saldırdı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan C.Ö.(29) ile B.K.'nin ,(28), yüksek sesle yayın yapmaması için uyardıkları seçim aracının sürücüsünün kendilerine saldırdığını belirtip, 'Bizde kendisinden şikayetçiyiz' dediği öğrenildi. İfadelerinin ardından savcılığa çıkartılan C.Ö. ile B.K, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Erdek Basri Tuncay ERTAN
2023-05-04 16:20:23
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