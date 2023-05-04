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Oto kiralama firmasına silahlı saldırı kamerada

DHA

Oto kiralama firmasına silahlı saldırı kamerada


Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, oto kiralama dükkanı bulunan Gürcan Güler´in iş yerinde silahlı saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı. Güler saldırıda yara almazken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olay, 19 Nisan'da, 17 Eylül Mahallesi Hacı Keşfettin Caddesi'nde meydana geldi. Oto kiralama dükkanı bulunan Gürcan Güler, iş yerinde otururken, başında kask olan kişi, motosikletini kapının önüne park edip, içeri girdi. 'Araç var mıydı ağabey sizde?' diye soran şüpheli, 'Bayram içinse maalesef, kalmadı' cevabı üzerine, 'Nasıl kalmadı, araç yok mu?' deyip montunun cebindeki silahı çıkartarak Güler'e 3 el ateş etti. Mermilerden 2'si sandalyenin koluna, 1'i de masanın üzerindeki deftere isabet ederken, Güler, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Şüpheli geldiği motosikletle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KEŞİF YAPMIŞLAR
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, iş yeri ile çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, kamera kayıtlarından saldırıyı düzenleyenlerin daha önce bölgede keşif yaptığını ve Güler'i takip ettiklerini belirledi. Olayla ilgili E.Ö. ile A.Ö. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. tutuklandı, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE DAVALIK OLDUĞU KİŞİYE GÖZALTI
Soruşturmayı derinleştiren polis, Gürcan Güler ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında dava bulunan eski Bandırmaspor yöneticisi B.Ö. ve 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmaya kısıtlama kararı getirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-05-04 17:08:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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