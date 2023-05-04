Bandırma ve Erdek'te terör operasyonu: 5 gözaltı

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Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapılan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yürütülen araştırmada Bandırma ve Erdek ilçelerinde 6 şüphelinin terör örgütü propaganda yaptığı tespit edildi. Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-05-04 23:45:33



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