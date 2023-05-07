Ayvalıkgücü Belediyespor - 23 Elazığ Futbol Kulübü: 3-0

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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AYVALIK, (DHA)

STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Onur Güneş, Yakup Keçeci, Ali Şahin

AYVALIKÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner Samet, Oğuz, Polat (Dk. 46 Hakan), Tugay (Dk. 46 Hami), Kemal (Dk. 70 Gökhan), Veysel Karani (Dk. 54 Ertuğrul), Recep, Hamit, Burak, Davut (Dk. 79 Hasan)

23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ: Ali (Dk. 26 İbrahim) Seyid Ahmet (Dk. 31 Kerim), Burak (Dk. 87 Şeyhmus), Fatih (Dk. 46 Yusuf), Ercan, Eren, Bilal, Emir, Muhammed, Semih, Feti Ahmet (Dk. 46 Celal)

GOLLER: Dk. 2 ve Dk. 23 Veysel Karani, Dk. 80 Hami (Ayvalıkgücü Bld)

SARI KARTLAR: Seyid Ahmet (23 Elazığ FK)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynamayı daha önce garantileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, üst üste üçüncü galibiyetini evinde 23 Elazığ FK'dan aldı: 3-0. Hüsnü Uğural Stadı'nda 2 ve 23'üncü dakikada Veysel Karani ve 80'inci dakikada Hami'nin golleriyle galibiyete uzanan Ayvalık, bitime 2 hafta kala puanını 51 yaptı. Haftaya deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Kahramanmaraşspor'la oynaması gereken karşılaşmayı hükmen 3 puanla geçecek kırmızı-beyazlı ekip normal sezonu Alanya Kestelspor maçıyla tamamlayıp Play-Off'a bilenecek.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2023-05-07 17:03:36



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