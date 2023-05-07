Bandırmaspor - Boluspor: 2-1

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Hatice DAĞLI / BANDIRMA(Balıkesir), (DHA) -STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Erkan Akbulut, Muratcan Ilgaz

BEY ÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gkelios Mulumba, Saponjic (Dk. 90+5 Terzic), Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Tetteh (Dk. 87 Emre Kaplan), Soukou, Levent Ayçiçek (Dk. 71 Kerim Avcı), Alpay Koldaş, Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin

BOLUSPOR: İsmail Çipe Tugay Kacar (Dk. 74 Kerem Ersin), Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir, Ensar Bilir (Dk. 74 Abdurrahman Canlı), Burak Asan, Bülent Cevahir, Tolunay Artuç (Dk. 46 Oulare), Posmac

GOLLER: Dk. 9 Soukou, Dk. 23 Mulumba (Bandırmaspor) Dk. 73 Furkan Demir (Boluspor)

SARI KARTLAR: Remi Jose Michel Mulumba, (Bandırmaspor) - (Boluspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 36'ncı haftasında Bandırmaspor sahasında Boluspor´u 2-1 mağlup etti.9'uncu dakikada Tetteh'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Soukou'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

23´üncü ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkarttı. Soukou'nun pasıyla topla buluşan Mulumba, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

73´üncü dakikada Boluspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Demir'in sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Boluspor karşılaşmada 2-1'lik skorla galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-05-07 18:43:08



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