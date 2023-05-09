DEAŞ'lı terörist, Balıkesir'de sahte kimlikle yakalandı

Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda DEAŞ'lı terörist Muhammed Şeyh Suud, sahte kimlikle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Rakka bölgesinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterip, eğitim alan Muhammed Şeyh Suud'un 'Abdalla El Müslüm' ismini kullanarak, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiğini tespit etti. Hareket geçen jandarma, sahte kimlik kullanan DAEŞ'lı teröristi Bandırma'da yakaladı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Suud, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-05-09 10:15:37
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