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Baba ile kızı evde çıkan yangında öldü

DHA

Baba ile kızı evde çıkan yangında öldü


Şevki MORALI/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Havran ilçesinde, evlerinde çıkan yangında Mustafa Özdemir (61) ile kızı Sude Nur Özdemir (16) öldü, dumandan etkilenen eşi Nurten Özdemir (57) ise hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle'de 2 katlı bir binanın 1'inci katındaki Mustafa Özdemir'e ait dairede yangın çıktı. Sabaha karşı başlayan yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bir yandan da aileyi dışarı çıkarmak için eve girdi. Ekipler, Mustafa Özdemir ve kızı Sude Nur Özdemir'in cansız bedenlerine ulaştı. Mustafa Özdemir'in dumandan etkilendiği belirlenen eşi Nurten Özdemir ise ambulansla Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurten Özdemir'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saate söndürülürken, baba-kızın cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna gönderildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Havran Şevki MORALI
2023-05-10 11:16:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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