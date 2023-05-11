Balıkesir'deki yangında ölen baba ile kızı son yolculuklarına uğurlandı

Şevki MORALI/ HAVRAN (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Havran ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden Mustafa Özdemir (61) ile kızı Sude Nur Özdemir'in (16) cenazeleri, toprağa verildi.
Yeni Mahalle'de 2 katlı bir binanın 1'inci katında Mustafa Özdemir'e ait dairede, dün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatte söndürdüğü yangında Mustafa Özdemir ile kızı Sude Nur'un cansız bedenine ulaşıldı, dumandan etkilenen eşi Nurten Özdemir (57) ise Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ile kızının cenazesi, Havran Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nurten Özdemir de tedavisi sonrası taburcu edildi. Yangının elektrikli ısıtıcının da bağlı olduğu çoklu bağlantı tesisatından kaynaklandığı değerlendirilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Havran Şevki MORALI
2023-05-11 13:56:52
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