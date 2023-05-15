Balıkesir'de AK Parti 4, CHP 3, İYİ Parti ve MHP 1'er vekil çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de AK Parti 4, CHP 3, İYİ Parti ve MHP 1'er vekil çıkardı

DHA

Balıkesir'de AK Parti 4, CHP 3, İYİ Parti ve MHP 1'er vekil çıkardı


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 4, CHP 3, İYİ Parti ve MHP ise 1´er milletvekili çıkardı. AK Parti'nin Balıkesir'de 5 olan milletvekili sayısı 4'e düşerken, CHP ve İYİ Parti'de vekil sayısı aynı kaldı. MHP ise 1 milletvekilliği kazandı.
Seçmen sayısı 990 bin 605 olan Balıkesir'de 903 bin 289 seçmen sandık başına gitti. Balıkesir İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 302 bin 740 oy ile 4, 279 bin 666 oy alan CHP 3, 131 bin 971 oy alan İYİ Parti ile 71 bin 404 oy alan MHP 1´er vekilini Meclise gönderdi.
Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den İsmail Ok, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, CHP'den Ensar Aytekin, Serkan Sarı ve Burak Dalgın, İYİ Parti'den Turhan Çömez, MHP'den ise Ekrem Gökay Yüksel milletvekili oldu.
2018 yılında yapılan seçimlerde 357 bin 932 oy alan AK Parti'nin Balıkesir'de 5 olan milletvekili sayısı 4'e düştü. CHP ve İYİ Parti ise vekil sayısını korudu. MHP ise 1 milletvekilliği kazandı.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL OK 
İsmail Ok, Balıkesir'de Necatibey Eğitim Fakültesi'nin Kimya-Fizik Bölümü'nden mezun oldu. 21 yıl öğretmenlik yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Balıkesir belediye başkanı seçildi ve 5 yıl görev yaptı. 25 ve 26'ncı dönemlerde MHP, 27'nci Dönem İYİ Parti'den milletvekilliği yaptı. Evli ve iki çocuk babası.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BELGİN UYGUR
Belgin Uygur, 1977'de Balıkesir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2017-2018 tarihleri arasında AK Parti Balıkesir Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini yürüttü. 27'nci Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili seçildi. Aralık 2022 tarihinden itibaren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini yürütmekte. Evli, 3 çocuk annesidir. Orta düzeyde Arapça ve İngilizce biliyor.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA CANBEY 
Mustafa Canbey, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 1975 yılında doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Ulusal basında 15 yıl gazeteci olarak çalıştı. 27'nci Dönem Balıkesir Milletvekili olarak seçilen Mustafa Canbey'in, TBMM Dışişleri Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu üyelikleri bulunuyor. 2021 yılından bu yana AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı olarak görev yapan, İngilizce bilen Canbey, evli ve 2 çocuk babası.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN 
Ali Taylan Öztaylan, lisans mezunudur. Öztaylan, 19´uncu Dönem DYP, 23 ve 24'üncü dönemlerde ise AK Parti Balıkesir Milletvekili olan Mehmet Cemal Öztaylan'ın oğlu.
CHP MİLLETVEKİLİ ENSAR AYTEKİN 
Ensar Aytekin, Ardahan'da doğdu. 51 yaşında olan Aytekin, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Aytekin, partinin farklı kademelerinde görev üstlendi. 27'nci Dönem Balıkesir milletvekili seçilen Ensar Aytekin İçişleri Komisyonu üyesi, evli ve 2 çocuk babası.
CHP MİLLETVEKİLİ SERKAN SARI
Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanlığı görevinden, genel merkezin tavsiye kararına uyarak 28'inci dönem milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Sarı, seçimlerde milletvekilliğini kazandı.
CHP MİLLETVEKİLİ BURAK DALGIN 
Burak Dalgın, 1978'de Bursa'da doğdu. Kariyerine Koç Topluluğu erken aşama teknoloji girişim yatırımlarında başladı. New York ve Boston ofislerinde yöneticilik yapan Dalgın, 2008'de Türkiye'ye döndü. Orta ve Doğu Avrupa'yı kapsayan iki girişim sermayesi fonu yönetmekte. Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği (lisans) ve Harvard Business School MBA (işletme yüksek lisans) mezunu Dalgın, 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan öncülüğünde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Partinin Başkanlık Kurulunda Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı olarak görev aldı.
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ TURHAN ÇÖMEZ 
Turhan Çömez, 1965 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Genel cerrahi uzmanı Çömez, Erzurum 1 Nolu Sağlık Ocağında Koruyucu ve Halk Sağlığı Hekimliği, Bandırma Devlet Hastanesi Acil Birim Hekimi, Vakıf Gureba Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Özel Kalem Müdürü ve Danışmanı olarak görev yaptı. AK Parti'den 22'nci Dönem Balıkesir Milletvekilliği yapan Çömez, evli ve 2 çocuk babası.
MHP MİLLETVEKİLİ EKREM GÖKAY YÜKSEL 
Ekrem Gökay Yüksel, MHP içinde ülkü ocaklarından yetişip, uzun süre başkanlık görevini yürüttü. MHP Balıkesir İl Başkanlığı yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2023-05-15 17:27:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesirspor veda turlarında
YEREL HABERLER Balıkesirspor veda turlarında
Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak kırsal mahallede son kez seçim heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak kırsal mahallede son ...
Türkiye sandık başında
YEREL HABERLER Türkiye sandık başında
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, oyunu Balıkesir'de kullandı
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, oyunu ...
AK Parti'li Mustafa Canbey, Balıkesir'de oyunu kullandı
YEREL HABERLER AK Parti'li Mustafa Canbey, Balıkesir'de oyunu ...
Manays ve Gönen barajlarında sulama sezonu başladı
YEREL HABERLER Manays ve Gönen barajlarında sulama sezonu başladı
Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak Karyağmaz'da son kez sandık kurulacak
YEREL HABERLER Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak Karyağmaz'da son kez ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.