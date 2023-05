Balıkesir'de AK Parti 4, CHP 3, İYİ Parti ve MHP 1'er vekil çıkardı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 4, CHP 3, İYİ Parti ve MHP ise 1´er milletvekili çıkardı. AK Parti'nin Balıkesir'de 5 olan milletvekili sayısı 4'e düşerken, CHP ve İYİ Parti'de vekil sayısı aynı kaldı. MHP ise 1 milletvekilliği kazandı.

Seçmen sayısı 990 bin 605 olan Balıkesir'de 903 bin 289 seçmen sandık başına gitti. Balıkesir İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 302 bin 740 oy ile 4, 279 bin 666 oy alan CHP 3, 131 bin 971 oy alan İYİ Parti ile 71 bin 404 oy alan MHP 1´er vekilini Meclise gönderdi.

Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den İsmail Ok, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, CHP'den Ensar Aytekin, Serkan Sarı ve Burak Dalgın, İYİ Parti'den Turhan Çömez, MHP'den ise Ekrem Gökay Yüksel milletvekili oldu.

2018 yılında yapılan seçimlerde 357 bin 932 oy alan AK Parti'nin Balıkesir'de 5 olan milletvekili sayısı 4'e düştü. CHP ve İYİ Parti ise vekil sayısını korudu. MHP ise 1 milletvekilliği kazandı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL OK

İsmail Ok, Balıkesir'de Necatibey Eğitim Fakültesi'nin Kimya-Fizik Bölümü'nden mezun oldu. 21 yıl öğretmenlik yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Balıkesir belediye başkanı seçildi ve 5 yıl görev yaptı. 25 ve 26'ncı dönemlerde MHP, 27'nci Dönem İYİ Parti'den milletvekilliği yaptı. Evli ve iki çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BELGİN UYGUR

Belgin Uygur, 1977'de Balıkesir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2017-2018 tarihleri arasında AK Parti Balıkesir Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini yürüttü. 27'nci Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili seçildi. Aralık 2022 tarihinden itibaren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini yürütmekte. Evli, 3 çocuk annesidir. Orta düzeyde Arapça ve İngilizce biliyor.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA CANBEY

Mustafa Canbey, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 1975 yılında doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Ulusal basında 15 yıl gazeteci olarak çalıştı. 27'nci Dönem Balıkesir Milletvekili olarak seçilen Mustafa Canbey'in, TBMM Dışişleri Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu üyelikleri bulunuyor. 2021 yılından bu yana AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı olarak görev yapan, İngilizce bilen Canbey, evli ve 2 çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN

Ali Taylan Öztaylan, lisans mezunudur. Öztaylan, 19´uncu Dönem DYP, 23 ve 24'üncü dönemlerde ise AK Parti Balıkesir Milletvekili olan Mehmet Cemal Öztaylan'ın oğlu.

CHP MİLLETVEKİLİ ENSAR AYTEKİN

Ensar Aytekin, Ardahan'da doğdu. 51 yaşında olan Aytekin, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Aytekin, partinin farklı kademelerinde görev üstlendi. 27'nci Dönem Balıkesir milletvekili seçilen Ensar Aytekin İçişleri Komisyonu üyesi, evli ve 2 çocuk babası.

CHP MİLLETVEKİLİ SERKAN SARI

Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanlığı görevinden, genel merkezin tavsiye kararına uyarak 28'inci dönem milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Sarı, seçimlerde milletvekilliğini kazandı.

CHP MİLLETVEKİLİ BURAK DALGIN

Burak Dalgın, 1978'de Bursa'da doğdu. Kariyerine Koç Topluluğu erken aşama teknoloji girişim yatırımlarında başladı. New York ve Boston ofislerinde yöneticilik yapan Dalgın, 2008'de Türkiye'ye döndü. Orta ve Doğu Avrupa'yı kapsayan iki girişim sermayesi fonu yönetmekte. Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği (lisans) ve Harvard Business School MBA (işletme yüksek lisans) mezunu Dalgın, 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan öncülüğünde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Partinin Başkanlık Kurulunda Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı olarak görev aldı.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ TURHAN ÇÖMEZ

Turhan Çömez, 1965 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Genel cerrahi uzmanı Çömez, Erzurum 1 Nolu Sağlık Ocağında Koruyucu ve Halk Sağlığı Hekimliği, Bandırma Devlet Hastanesi Acil Birim Hekimi, Vakıf Gureba Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Özel Kalem Müdürü ve Danışmanı olarak görev yaptı. AK Parti'den 22'nci Dönem Balıkesir Milletvekilliği yapan Çömez, evli ve 2 çocuk babası.

MHP MİLLETVEKİLİ EKREM GÖKAY YÜKSEL

Ekrem Gökay Yüksel, MHP içinde ülkü ocaklarından yetişip, uzun süre başkanlık görevini yürüttü. MHP Balıkesir İl Başkanlığı yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2023-05-15 17:27:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.