Balıkesirspor - Zonguldak Kömürspor: 3-3



BALIKESİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Kenan Özcan, Mehmet Sırac Akpınar

BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan Berat (Dk. 85 Güney), Kaan, Enes, Görkem, Sedat Yiğit, Hüseyin (Dk. 79 Mustafa Öncü), Hasancan (Dk. 46 Mustafa Burak), Berk (Dk. 38 Abdullah), Doğanay, Arda (Dk. 85 Emirhan)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Siraç Emrah, Hakan (Dk. 46 Alper), Koray (Dk. 90 Ömür), Mevlüt, Oğuzhan (Dk. 67 Halil), Eray, Aykut Emre, Mümin (Dk. 89 Emirhan), Fatih (Dk. 71 Ahmet), Embiya

GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 62 Doğanay, Dk. 24 Sedat Yiğit (Balıkesirspor), Dk. 21 ve Dk. 75 Embiya, Dk. 45 Aykut Emre (Zonguldak Kömürspor)

SARI KARTLAR: Hasancan, Sedat Yiğit, Mustafa Öncü (Balıkesirspor), Mümin, Halil (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Baynet İnşaat Balıkesirspor evinde Zonguldak Kömürspor ile gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-3 berabere kaldı. Balıkesirspor 4´üncü dakikada Doğanay ile öne geçti: 1-0. Zonguldak Kömürspor 21´de Embiya ile skoru eşitlerken, Sedat Yiğit 24´te attığı golle Balıkesirspor´u bir kez daha üstünlüğü taşıdı: 2-1. Maçın 45´inci dakikasında Aykut Emre skoru 2-2´ye getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Doğanay, 62´nci dakikada kendisinin ikinci, Balıkesirspor´un üçüncü golünü kaydetti: 3-2. Embiya, 75´te maçın sonucunu belirledi: 3-3. Balıkesirspor 25, orta sıralarda yer alan Zonguldak Kömürspor 50 puana yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-05-16 17:22:18



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