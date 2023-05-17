

Basri Tuncay ERTAN/ ERDEK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Erdek ilçesinde, akşam saatlerinde sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Erdek´te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanağın ardından dolu yağışı görüldü. Yaklaşık 2 saat süren yağmur ve dolu nedeniyle bazı ana arterlerde su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar gitmekte zorlanırken, esnaf ise su basan iş yerlerini temizlemek için uğraş verdi. Görüntü Dökümü

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-Sağanak yağış ve yollardan detayDHA-Gündem Türkiye-Balıkesir / Erdek Basri Tuncay ERTAN

2023-05-17 01:00:42



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