Bandırmaspor'un basın sözcüsü silahlı saldırıya azmettirmekten tutuklandı



Hatice DAĞLI/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, oto kiralama dükkanı bulunan Gürcan Güler´in iş yerinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 6´ya yükseldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırının ardından kaçan şüpheli N.A. ile olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen ve yeniden gözaltına alınan Bandırmaspor eski yöneticisi ve Bandırmaspor´un mevcut basın sözcüsü olan B.Ö. ile 2 kardeşi tutuklandı.

Olay, 19 Nisan'da, 17 Eylül Mahallesi Hacı Keşfettin Caddesi'nde meydana geldi. Oto kiralama dükkanı bulunan Gürcan Güler, iş yerinde otururken, başında kask olan kişi, motosikletini kapının önüne park edip, içeri girdi. 'Araç var mıydı ağabey sizde?' diye soran şüpheli, 'Bayram içinse maalesef, kalmadı' cevabı üzerine, 'Nasıl kalmadı, araç yok mu?' deyip montunun cebindeki tabancayı çıkartarak Güler'e 3 el ateş etti. Mermilerden 2'si sandalyenin koluna, 1'i de masanın üzerindeki deftere isabet ederken, Güler, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Şüpheli geldiği motosikletle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KEŞİF YAPMIŞLAR

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, iş yeri ile çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, kamera kayıtlarından saldırıyı düzenleyenlerin daha önce bölgede keşif yaptığını ve Güler'i takip ettiklerini belirledi. Olayla ilgili E.Ö. ile A.Ö. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. tutuklandı, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Gürcan Güler ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında dava bulunan Bandırmaspor eski yöneticisi B.Ö. ve ile C.K.'yı gözaltına aldı. C.K. tutuklanırken, B.Ö. ise serbest bırakıldı.

BANDIRMASPORLU ESKİ YÖNETİCİYE YENİDEN GÖZALTI

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yürüttüğü ve kısıtlama kararı getirdiği soruşturma sürerken, saldırının ardından kaçan N.A. isimli şüpheli, dün avukatıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. N.A.´nın ifadesinin ardından, eski Bandırmaspor yöneticisi ve Bandırmaspor´un basın sözcüsü olan B.Ö. ile kardeşleri A.Ö. ve A.Ö. savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı. 4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-05-17 19:15:57



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