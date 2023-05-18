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Balıkesir´de 30 dakikada metrekareye 50 kilogram yağış düştü

DHA

Balıkesir´de 30 dakikada metrekareye 50 kilogram yağış düştü


Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak ve dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları oldu. Metrekareye 50 kilogram yağış düşen bölgede bazı mahallelerde ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı. 
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından, saat 22.00 sıralarında aniden bastıran ve 30 dakika süren sağanak ile dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bodrum ve zemin katlarda bulunan ev ve işyerlerini su bastı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde incelemede bulundu.
30 DAKİKADA METREKAREYE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Şiddetli yağıştan en fazla etkilenen bölgeler Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler ve Plevne mahalleleri oldu. Polis ekipleri bazı caddeleri ulaşıma kapadı. Yarım saatlik sürede metrekareye 50 kilograma yakın yağışın düştüğü açıklandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Kısa sürede aşırı yağış olmasından dolayı, yoğun bir yağmura maruz kaldık. Hiçbir rögar taşmadı. Neyse ki hava döndü. Su biriken yerlerde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın şiddeti nedeniyle Cengiz Topel Caddesinde rögarlara aşırı yüklenmesinden dolayı asfalt bile patladı. Şu anda hiçbir vatandaşımızın canı yanmadı. Maddi hasarı da bir şekilde vatandaşımızla el ele verip, hallederiz. Herkese geçmiş olsun" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2023-05-18 00:51:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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