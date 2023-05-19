Balıkesirspor veda maçında

BALIKESİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın sezonun son maçında deplasmanda Play-Off'u garantileyen Bitexen Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Stadı'nda Yusuf Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Gelecek sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek Balıkesirspor'un 25 puanı bulunuyor. Play-Off'larda yer alacak Vanspor ise 71 puanla 5'inci basamakta. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir
2023-05-19 12:19:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.