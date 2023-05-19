Balıkesirspor veda maçında

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BALIKESİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın sezonun son maçında deplasmanda Play-Off'u garantileyen Bitexen Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Stadı'nda Yusuf Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Gelecek sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek Balıkesirspor'un 25 puanı bulunuyor. Play-Off'larda yer alacak Vanspor ise 71 puanla 5'inci basamakta. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir

2023-05-19 12:19:42



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