Ayvalıkgücü Belediyespor - Alanya Kestelspor: 0-1

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AYVALIK, (DHA)-

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynamayı daha önce garantileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, normal sezonun son haftasında evinde zirve takipçisi Armoni Alanya Kestelspor'a uzatmada yediği golle 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın tek golünü konuk ekip adına 90+2'nci dakikada penaltıdan Samet Bulut kaydetti. Bu sonuçla normal sezonu 54 puanla 5'inci sırada bitiren Ayvalıkgücü Belediyespor, Play-Off çeyrek finalinde Karaman Futbol Kulübü ile eşleşti. Alanya Kestelspor ise 69 puanla 2'nci olarak adını doğrudan Play-Off finaline yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık

2023-05-20 17:13:17



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