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Ayvalık'ın rakibi Karaman FK

DHA

Ayvalık'ın rakibi Karaman FK


AYVALIK, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off biletini daha önce garantileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, sezonun son haftasında evinde Alanya Kestelspor'a 1-0 yenilip beşinciliği elde ederken, çeyrek finalde dördüncü olan Karaman FK'yla eşleşti. Karaman'la 25 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da deplasmanda karşılaşacak Ayvalık, tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda saha dezavantajına rağmen rakibini elemeye çalışacak. Karaman FK'yı bu sezon ilk yarıda deplasmanda 3-2 yenmeyi başaran Ayvalık turu geçerse yarı finalde Orduspor 1967-Kuşadasıspor eşleşmesinin galibiyle iç sahada ve deplasmanda birer maç oynayacak. Finalist takım grup ikincisi olarak direkt finale kalan Alanya Kestelspor'la 2'nci Lig için rakip olacak.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)
2023-05-21 12:02:21

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