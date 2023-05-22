Dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü Ali Hotuk (71) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde kırsal Bahadınlı Mahallesi Dede Kayası mevkisinde meydana geldi. Zeytin bahçesini sürmek için 16 E 4153 plakalı traktörüyle Korucaoluk Mahallesi'ndeki evinden çıkan Ali Hotuk akşam eve dönmedi. Bunun üzerine aramaya çıkan yakınları, Hotuk'un traktörünün Karınca Deresi'ne yuvarlandığını gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Ali Hotuk´un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Hotuk´un cansız bedeni, incelemenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Ali Hotuk'un cenazesinin bugün öğlende Korucaoluk Mahallesi´nde toprağa verileceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY
2023-05-22 11:13:17
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