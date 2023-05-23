AK Parti'li Uygur: Vatandaşlarımız kimin samimi olup olmadığını değerlendirecektir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Uygur: Vatandaşlarımız kimin samimi olup olmadığını değerlendirecektir

DHA

AK Parti'li Uygur: Vatandaşlarımız kimin samimi olup olmadığını değerlendirecektir


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Kendisini Millet İttifakı olarak nitelendirip milletimizin hak ve menfaatleri ve hassasiyetleriyle hiçbir alakası olmayan, mevcut duruma göre anında hemen görüş, tarz ve üslup değiştiren muhalefet liderinin 14 Mayıs'tan sonraki söylemlerini de açık net bir şekilde görüyoruz. Vatandaşlarımız kimin samimi olup olmadığını en iyi şekilde değerlendirecektir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, hastanedeki çalışmalar ve faaliyet alanlarıyla ilgili brifing verdi; hastane içerisinde 800 metrekare alanda yapımına başlanan tüp bebek merkezini tanıttı. İncelemeler sonrasında açıklama yapan Uygur, "Balıkesir Atatürk Şehir Hastanemizde hem yanık tedavi merkezi, hem inme merkezi, hem de yakında hizmete açılacak olan tüp bebek merkezimiz ile Türkiye'nin son 21 yılda sağlıkta nereden nereye geldiğinin en güzel örneklerini gördük. Bundan 22 yıl önce tedavi ücretini ödeyemediği için rehin alan hastanelerden, ilaç bulamayan hastalardan, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde artık her biri otel konforunda olan, her çeşit tedavinin yüksek konfor ile uygulandığı hastanelere geldik" ifadelerini kullandı.
'MUHALEFET LİDERİ MEVCUT DURUMA GÖRE GÖRÜŞ DEĞİŞTİRİYOR'
60 gün gibi kısa bir süre içerisinde son derece donanımlı, komplike bir hastanenin deprem bölgesinde faaliyete girdiğini belirten Uygur, "Milletimiz, Cumhur İttifakı'nın etrafında odaklandığı ilkeleri en iyi şekilde değerlendiriyor. Kendisini Millet İttifakı olarak nitelendirip milletimizin hak ve menfaatleri ve hassasiyetleriyle hiçbir alakası olmayan, mevcut duruma göre anında hemen görüş, tarz ve üslup değiştiren muhalefet liderinin 14 Mayıs'tan sonraki söylemlerini de açık net bir şekilde görüyoruz. Vatandaşlarımız kimin samimi olup olmadığını en iyi şekilde değerlendirecektir. Milletimiz sağduyu, feraset ve basiret sahibidir. İnşallah 28 Mayıs'ta yine en doğru kararı verecektir" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2023-05-23 18:53:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Kupası 2. Etap Puanlı Yol Bisiklet Yarışları, Balıkesir'de tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye Kupası 2. Etap Puanlı Yol Bisiklet Yarışları, ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticilere damızlık koç hibe etti
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticilere damızlık ...
AK Parti'li Uygur, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Uygur, Balıkesir Atatürk Şehir ...
Ayvalık açıklarında lastik botlardaki 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında lastik botlardaki 72 düzensiz ...
Balıkesirli genç çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için traktörüyle yola çıktı
YEREL HABERLER Balıkesirli genç çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ...
AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi
YEREL HABERLER AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, 28 Mayıs'ta ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir'de STK temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir'de ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Balıkesir'de konuştu
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Balıkesir'de ...
Balıkesir'de pikap ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de pikap ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ...
Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü ...
TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Bandırmaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Bandırmaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Bandırmaspor - Gençlerbirliği: 1-1
YEREL HABERLER Bandırmaspor - Gençlerbirliği: 1-1
Milli sporcu Şahika Ercümen, Asya Kıtası rekorunu kırdı
YEREL HABERLER Milli sporcu Şahika Ercümen, Asya Kıtası rekorunu ...
Ayvalık'ın rakibi Karaman FK
YEREL HABERLER Ayvalık'ın rakibi Karaman FK
Sındırgı'da kurulan jeotermal serada çilek üretimine başlandı
YEREL HABERLER Sındırgı'da kurulan jeotermal serada çilek üretimine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.