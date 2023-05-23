AK Parti'li Uygur: Vatandaşlarımız kimin samimi olup olmadığını değerlendirecektir



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Kendisini Millet İttifakı olarak nitelendirip milletimizin hak ve menfaatleri ve hassasiyetleriyle hiçbir alakası olmayan, mevcut duruma göre anında hemen görüş, tarz ve üslup değiştiren muhalefet liderinin 14 Mayıs'tan sonraki söylemlerini de açık net bir şekilde görüyoruz. Vatandaşlarımız kimin samimi olup olmadığını en iyi şekilde değerlendirecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, hastanedeki çalışmalar ve faaliyet alanlarıyla ilgili brifing verdi; hastane içerisinde 800 metrekare alanda yapımına başlanan tüp bebek merkezini tanıttı. İncelemeler sonrasında açıklama yapan Uygur, "Balıkesir Atatürk Şehir Hastanemizde hem yanık tedavi merkezi, hem inme merkezi, hem de yakında hizmete açılacak olan tüp bebek merkezimiz ile Türkiye'nin son 21 yılda sağlıkta nereden nereye geldiğinin en güzel örneklerini gördük. Bundan 22 yıl önce tedavi ücretini ödeyemediği için rehin alan hastanelerden, ilaç bulamayan hastalardan, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde artık her biri otel konforunda olan, her çeşit tedavinin yüksek konfor ile uygulandığı hastanelere geldik" ifadelerini kullandı.

'MUHALEFET LİDERİ MEVCUT DURUMA GÖRE GÖRÜŞ DEĞİŞTİRİYOR'

60 gün gibi kısa bir süre içerisinde son derece donanımlı, komplike bir hastanenin deprem bölgesinde faaliyete girdiğini belirten Uygur, "Milletimiz, Cumhur İttifakı'nın etrafında odaklandığı ilkeleri en iyi şekilde değerlendiriyor. Kendisini Millet İttifakı olarak nitelendirip milletimizin hak ve menfaatleri ve hassasiyetleriyle hiçbir alakası olmayan, mevcut duruma göre anında hemen görüş, tarz ve üslup değiştiren muhalefet liderinin 14 Mayıs'tan sonraki söylemlerini de açık net bir şekilde görüyoruz. Vatandaşlarımız kimin samimi olup olmadığını en iyi şekilde değerlendirecektir. Milletimiz sağduyu, feraset ve basiret sahibidir. İnşallah 28 Mayıs'ta yine en doğru kararı verecektir" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2023-05-23 18:53:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.