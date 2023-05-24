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Ayvalıkgücü yarı final aşkına

DHA

Ayvalıkgücü yarı final aşkına


AYVALIK, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 7 yıl sonra profesyonel kategoriye döndüğü sezonu 54 puanla beşinci sırada tamamlayıp adını Play-Off'a yazdıran Ayvalıkgücü Belediyespor, çeyrek final maçında yarın Karaman Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Karaman Kemal Kaynaş Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ayvalıkgücü, tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde saha dezavantajına rağmen rakibini elemeye çalışacak. 
Normal sürede eşitlik bozulmazsa yarı finale yükselecek tarafı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine beraberlik halinde seri penaltı atışları belirleyecek. Karaman FK'yı bu sezon ilk yarıda deplasmanda 3-2 yenip, rakibine evinde 1-0 yenilen Ayvalık turu geçerse yarı finalde Orduspor 1967-Kuşadasıspor eşleşmesinin galibiyle iç sahada ve deplasmanda birer maç oynayacak. Finalist takım grup ikincisi olarak direkt finale kalan Alanya Kestelspor'la 2'nci Lig'e çıkmak için tarafsız sahada rakip olacak.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)
2023-05-24 11:55:25

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