Bakan Kasapoğlu: 28 Mayıs'ta son vuruşu yapacaksınız (2)

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BAKAN KASAPOĞLU: 28 MAYIS'TA SON VURUŞU YAPACAKSINIZ (2)

DHA

BAKAN KASAPOĞLU: 28 MAYIS'TA SON VURUŞU YAPACAKSINIZ (2)


'ERDOĞAN'IN YANINDA BİR DAĞ GİBİ DURDUNUZ'Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)-Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Susurluk ilçesinden sonra Altıeylül ilçesi 1'inci Gündoğan Mahallesinde vatandaşlara seslendi. 21 yıldır bu kutlu yolu vatandaşlarla beraber yürüdüklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Önümüze engeller çıkardılar. Siz yanımızda oldunuz. Kumpaslar kurdular. Siz bizimle beraber oldunuz. Hain teşebbüslere kalkıştılar, siz en önde gittiniz. Her daim Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu liderin yanında, ardında bir dağ gibi durdunuz, bir dağ gibi. Ve sizlerle beraber 21 yılda tüm engelleri aştık. Tüm oyunları bozduk, tüm odaklara meydan okuduk sizinle" dedi.'BAŞARAMAZSINI DEDİKLERİNİ, BAŞARIYORUZ'
28 Mayıs'ta önemli bir seçimin geldiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "İşte milli otomobilimiz Togg, işte milli gelirimiz İHA'larımız, SİHA'larımız. Bu ülkenin evlatları, bu ülkenin milli şuurla donanmış evlatları artık onların başaramazsınız dediklerini başarıyor, onların yapamazsınız dediklerini yapıyor ve inşallah bu ülkeyi sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda, gençlerin yüzyılı yapacağız. Bu ülkeyi sizlerle birlikte 'kadınların yüzyılı' diyerek, kadınların omzunda yükselteceğiz. Değerli Balıkesirliler 28 Mayıs'ta önemli bir seçim geliyor ve 29 Mayıs yeni bir başlangıç. Biliyorsunuz 29 Mayıs aynı zamanda şanlı fethin yıldönümü. Genç kumandan Fatih Sultan Mehmet'in o gerçekleştirdiği fethin yıl dönümü. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı. Gençlerin yüzyılının başlangıcı. İnşallah hep birlikte 28 Mayıs'ta başlasın Türkiye Yüzyılı. Onun için tek bir adım kaldı. Maçın ilk yarısını sizden aldığımız güçle 5-0 önde tamamladık. Ama maç 90 dakika, koşmamız lazım ve aynı enerjiyle koşmamız lazım. Aynı azimle koşmamız ve son ana kadar aynı motivasyonu korumamız lazım. Sizlerden istirhamımız 28 Mayıs'a kadar yine aynı enerjiyle Balıkesir'de Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıklarda en güçlü çıkarmak için çalışacaksınız. İkna etmemiz gerekenler varsa gönlüne girmemiz, giremediklerimiz varsa onları birer birer ikna edeceksiniz. İnşallah Balıkesir, Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor bir oyla destekleyecek" ifadesini kullandı.'GOLÜN SESİ TÜM DÜNYADAN DUYULSUN'
Gençlik ve Spor Bakanı olarak futbol terminolojisiyle konuşmasını sürdüreceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Biliyorsunuz artık top sizde? Siz bu topa 28 Mayıs'ta öyle bir vurun ki, tam doksanına çakın. Öyle bir gol atın ki, o golün sesi tüm dünyadan duyulsun. Tüm şer odakları rahatsız olsun. Tüm dünya mazlumları için bir müjde olsun. Bu davaya gönül verenler için bir enerji kaynağı olsun. Biz Balıkesir'de bu muhteşem enerjiyi görüyoruz ve e her zaman Balıkesir'e güvendik. Balıkesir'deki vatandaşlarımıza, milletimize güvendik. Onlar bizi hiçbir zaman mahcup etmediler. Ve Rabbim bizi de size mahcup etmesin diyorum. Bu güzel buluşmayı, rabbim inşallah 28 Mayıs'tan sonra da böylesine güzel bir iklimde gerçekleştirmeyi nasip etsin diyorum. En güzel duygularımla en içten duygularımla sizleri selamlıyor, rabbime emanet ediyorum."BAKANDAN MAÇ BİLETİ İSTEDİLER
Bakan Kasapoğlu'nun esnaf ziyaretinde ise 2 vatandaş Galatasaray-Fenerbahçe maçına bilet İstedi. Maç için bilet bulamadığını söyleyen vatandaşlar için talimat veren Bakan Kasapoğlu, kendinin misafiri olarak maça gidebilecekleri müjdesini verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Bakan Kasapoğlu konuşmasıDHA-Gündem Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2023-05-25 01:19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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