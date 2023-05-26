Ayvalıkgücü 120'de yıkıldı

AYVALIK, (DHA)TFF 3'üncü Lig'e 7 yıllık hasretin ardından dönüp ilk sezonunda Play-Off oynamayı başaran Ayvalıkgücü Belediyespor'un 2'nci Lig hayalleri, uzatmanın 120'nci dakikasında bitti.
Play-Off çeyrek finalinde Karaman Futbol Kulübü'nün konuğu olan Ayvalık, saha dezavantajıyla çıktığı maçta 11'inci dakikada Tugay'ın golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda seri penaltılara hazırlanırken, 120'nci ve son dakikada mağlubiyet golünü kalesinde gören Ayvalık yıkıldı. Ayvalıkgücü, 2'nci Lig hedefine ulaşamasa da mütevazı kadrosuyla sezon boyunca gösterdiği performansla alkış aldı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)
2023-05-26 12:17:30
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