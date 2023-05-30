Canlı hayvan taşıyan gemi, Bandırma´da

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Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)İTHAL büyükbaş hayvanları taşıyan ve 'yüzen ahır' olarak adlandırılan 'Queensland' adlı gemi, Balıkesir'in Bandırma ilçesine ulaştı. Yaklaşık 3 bin büyükbaş hayvanın olduğu gemi, Çelebi Limanı´na ulaştı.

Amerikan bandıralı 'Queensland' adlı 9 bin 927 grostonluk, canlı hayvan taşıyan gemi, dün Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı'na demirledi. Gemide 79 alıcıya ulaştırılmak üzere 2 bin 900 gebe düve bulunuyor. Büyükbaş hayvanların alıcılarına dağıtımları yapılmaya başlandı. Gemideki canlı hayvanlar, kamyonlarla alıcılara taşınırken, çevreye yayılan koku ise çevredekileri rahatsız etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-05-30 14:38:20



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