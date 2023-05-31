Bandırmaspor´da yeni teknik direktör Ersan Parlatan

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Hatice DAĞLI/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bey Çimento Bandırmaspor, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Arsan Parlatan'ı getirdi. Kulüp, Parlatan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bey Çimento Bandırmaspor, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine, uzun süredir görüşmeler halinde olduğu Ersan Parlatan'ın getirildiğini açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevine getirilen Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Ersan Parlatan, daha önce Viktoria Berlin, Berliner AK 07, Steinbach Haiger, Kickers Offenbach takımlarının başında yer almıştı. (DHA)

(FOTOĞRALFI)DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-05-31 18:44:56



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