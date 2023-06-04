Balıkesirspor'da yönetime şirketleşme yetkisi

TBMM'de bu haftaki mesai belli oldu

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BALIKESİR, (DHA) - Futbolda üst üste ikinci kez küme düşme acısı yaşayarak TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Balıkesirspor'da tüzük kongresi yapıldı. Karesi AVM Toplantı Salonu'ndaki kongrede Nedim Ömer başkanlığındaki yönetime tüzük tadilatı, isim değişikliği ve şirketleşme için yetki verildi.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-06-04 12:16:10



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