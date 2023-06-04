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Balıkesirspor'da yönetime şirketleşme yetkisi

DHA

Balıkesirspor'da yönetime şirketleşme yetkisi


BALIKESİR, (DHA) - Futbolda üst üste ikinci kez küme düşme acısı yaşayarak TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Balıkesirspor'da tüzük kongresi yapıldı. Karesi AVM Toplantı Salonu'ndaki kongrede Nedim Ömer başkanlığındaki yönetime tüzük tadilatı, isim değişikliği ve şirketleşme için yetki verildi. 
DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2023-06-04 12:16:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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