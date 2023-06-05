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Bandırma'da dip temizliğinde denizden itfaiyeci bareti de çıktı

DHA

Bandırma'da dip temizliğinde denizden itfaiyeci bareti de çıktı


Hatice DAĞLI/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı. Dalgıçlar, çuvallar dolusu atık toplarken, denizden çıkarılanlar arasında bulunan itfaiyeci bareti dikkat çekti.
Dünya Çevre Günü´nde, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bandırma S.S. Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi tarafından deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Balıkçıların dalarak, dip temizliği yaptığı etkinlikle ilgili açıklamada bulunan kooperatif başkanı Turhan Çavdar, "5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bandırma S.S. Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi olarak balıkçı üyelerimizle birlikte balıkçı barınağımızda farkındalık etkinliği düzenlendi. Deniz dip temizliğini yapma amacımız insanların çevreye daha duyarlı olmasını anlatmak, denizlerde canlıların yaşadığını ve bunları da göz ardı etmemeye dikkat çekmek için gerçekleştirdik" dedi.
Bandırma Balıkçı Barınağı'nda gerçekleşen farkındalık etkinliğinde, 2 gün boyunca denize dalan dalgıçların çıkardıkları ise dikkat çekti. Onlarca çuval atık denizden karaya çıkarılırken, aralarında itfaiyeci bareti, tepsi, hortum, cam şişeler ve araç lastikleri olduğu görüldü.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-06-05 17:10:02

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