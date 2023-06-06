Sürat teknesi ile ölümde bu kez uzman bilirkişi raporu istendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürat teknesi ile ölümde bu kez uzman bilirkişi raporu istendi

DHA

Sürat teknesi ile ölümde bu kez uzman bilirkişi raporu istendi


Esra TÜRKER/BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR'de sürat teknesi ile çarptığı Elvan Fırat Taşdöğen'i (46) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ender Küçük'ün (52), 2 farklı adli bilirkişi raporuna göre yüzde 75 asli kusurlu olduğu belirtildi. Taşdöğen'i de yüzde 25 kusurlu bulunduğu 2 rapora son duruşmada itiraz eden taraf avukatları; kusur oranları, verilecek ceza ve tazminat miktarını etkileyeceği gerekçesiyle uzman bilirkişi raporu istenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uzman bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.
Ankara'dan tatil için Balıkesir'in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi'ndeki yazlık evine gelen Elvan Fırat Taşdöğen, 7 Ağustos 2021'de Çuğra sahilinde denize girdi. Bu sırada Ender Küçük, iddiaya göre sürat teknesiyle yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın ve hızla hareket etti. Küçük'ün kullandığı tekne, 50 metre mesafede yüzen Taşdöğen'e çarptı. Kolu parçalanıp, hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk annesi Taşdöğen, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan eski kulüp başkanı ve müteahhit Küçük, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
2 YILDAN 6 YILDA KADAR HAPİS İSTEMİ
İtiraz sonrası ikinci kez gözaltına alınıp, tutuklanan Küçük, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Ender Küçük hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Küçük, mahkemedeki ifadesinde olayın kaza sonucu meydana geldiğini söyledi. Mahkeme kararı ile ayrıca olayın yaşandığı denizde, keşif yapıldı. Keşfe; Küçük, kaza sırasında teknede olan kızı ile sahildeki görgü tanıkları katıldı. Keşfin ardından bir kez daha tanıkların ifadelerine başvuruldu.
Mahkemece yapılan keşif ile daha önce 2 farklı adli bilirkişiden alınan raporun da dosyaya girdiği davanın son duruşmasında kanun ve yönetmelikler uyarınca sürat teknesinin kıyı şeridinde rölantide çalışması, kıyıdan da 200 metre açıkta seyretmesi gerektiği ancak olayın 50 metre mesafede yaşandığı, bu nedenle Ender Küçük'ün yüzde 75 asli kusurlu olduğuna dikkat çekildi. Elvan Fırat Taşdöğen'in ise emniyet şeridinin dışında yüzdüğü belirtilerek, yüzde 25 kusurlu olduğu vurgulandı. Taraf avukatları, kusur oranları, verilecek ceza ve tazminat miktarını etkileyeceği gerekçesiyle adli bilirkişi raporlarına itiraz ederek, uzman bilirkişi raporu istenmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) uzman bilirkişi raporu alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Esra TÜRKER
2023-06-06 11:28:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bigadiç Belediye Başkanı Avcu, tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı
YEREL HABERLER Bigadiç Belediye Başkanı Avcu, tamamlanan ve devam ...
Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
Bandırma'da dip temizliğinde denizden itfaiyeci bareti de çıktı
YEREL HABERLER Bandırma'da dip temizliğinde denizden itfaiyeci ...
Jandarmanın bulduğu yaralı alaca baykuş koruma altına alındı
YEREL HABERLER Jandarmanın bulduğu yaralı alaca baykuş koruma altına ...
Balıkesir'de yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangına havadan müdahale edildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de yerleşim yerlerine yakın otluk alanda ...
Balıkesirli gençler, Kazdağları'nda "Fetih 1453" yürüyüşü yaptı
YEREL HABERLER Balıkesirli gençler, Kazdağları'nda "Fetih 1453" ...
Balıkesir'de öğrenciler matematik ve İngilizceyi "sokakta" öğreniyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de öğrenciler matematik ve İngilizceyi ...
Balıkesirspor'da yönetime şirketleşme yetkisi
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da yönetime şirketleşme yetkisi
Batı Anadolu Rallisi Ayvalık'tan start aldı
YEREL HABERLER Batı Anadolu Rallisi Ayvalık'tan start aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.