Motokros Türkiye Şampiyonası yarışları Gönen'de yapıldı



Hatice Dağlı / GÖNEN (Balıkesir), (DHA)Türkiye Motokros Şampiyonası yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapıldı.

Motor sporlarının en gözde etkinliklerinden biri olan Türkiye Motokros Şampiyonası, 10-11 Haziran tarihlerinde Balıkesir´in Gönen ilçesinde gerçekleşti. Yarışlar, Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru´nda izleyiciler ile buluştu. Avrupa Motosiklet Kulübü´nün organize ettiği yarışlara sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran olmak üzere 9 kategoride yarışlar yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarışlardan detaylar

-Parkurdan dron görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Gönen Hatice DAĞLI

2023-06-11 18:09:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.