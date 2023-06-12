Yazar Pakize Başaran hayatını kaybetti

Hatice DAĞLI/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yaşayan yazar Pakize Başaran, 103 yaşında hayatını kaybetti.
Bandırma'da yaşayan öykü ve roman yazarı Edebiyatçı Pakize Başaran, bugün öğle saatlerinde evinde hayatını kaybetti. `Uçurtmayı Vurmasınlar´ ve `Piano Piano Bacaksız´ gibi filmlerin ünlü yönetmeni Tunç Başaran ile oyuncu Meriç Başaran'ın annesi olan Pakize Başaran´ın yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat ettiği belirtildi. Öte yandan Pakize Başaran'ın geçtiğimiz hafta doğum gününü kutladığı öğrenildi.
Pakize Başaran, yarın Bandırma Haydar Çavuş Camisi´nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Başaran'ın 'Ben Yaşarken 27 Mayıs 1960 ve Öncesi' ve 'Fırtınanın Oğlu' adlı kitapları bulunuyor. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-06-12 18:45:20
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