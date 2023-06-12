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Lastiği patlayan işçi servisi şarampole devrildi: 14 yaralı

DHA

Lastiği patlayan işçi servisi şarampole devrildi: 14 yaralı


Hatice DAĞLI/ SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Susurluk ilçesinde, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilen işçi servisinin sürücüsü ile araçtaki 13 işçi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında SusurlukBandırma karayolu Ümiteli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tavuk üretim tesisinde çalışan işçilerin taşındığı, Salih Işık yönetimindeki 10 ADH 414 plakalı servis minibüsü, Ümiteli Kavşağı´na giriş yaptığı sırada lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü Salih Işık ile minibüste bulunan 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıları minibüsten çıkardı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Susurluk ve Bandırma´da bulunan hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Salih Işık´ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, 13 işçinin sağlık durumun ise iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından servis minibüsü çekici yardımıyla kaldırılırken, inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Susurluk Hatice DAĞLI
2023-06-12 23:29:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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