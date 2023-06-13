Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, 103 yaşında hayatını kaybeden yazar Pakize Başaran, son yolculuğuna uğurlandı.
Bandırma'da yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda 103'üncü doğum günü kutlanan öykü ve roman yazarı Edebiyatçı Pakize Başaran, dün öğle saatlerinde evinde hayatını kaybetti. `Uçurtmayı Vurmasınlar´ ve `Piano Piano Bacaksız´ gibi filmlerin ünlü yönetmeni Tunç Başaran ile oyuncu Meriç Başaran'ın annesi olan Pakize Başaran´ın yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat ettiği belirtildi.
'Ben Yaşarken 27 Mayıs 1960 ve Öncesi' ve 'Fırtınanın Oğlu' adlı kitapları bulunan Pakize Başaran için bugün Bandırma Haydar Çavuş Camisi´nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ve eski Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza katıldı. Başaran, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bandırma Kent Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-06-13 20:06:59
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