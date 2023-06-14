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Gönen ve Manyas ovalarında çeltik ekimi, 1 ay gecikmeli başladı

DHA

Gönen ve Manyas ovalarında çeltik ekimi, 1 ay gecikmeli başladı


Süleyman ÖZAYDIN-Hatice DAĞLI/BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR´in Gönen ve Manyas ilçelerinde çeltik ekimi, havaya muhalefeti nedeniyle 1 ay gecikmeli başladı. 155 bin dekar alanda, birinci sınıf çeltik tarımının yapıldığı ovalar, dron ile görüntülendi.
Balıkesir'in dünyaca ünlü Gönen baldosu pirinci için ekim süreci başladı. Çeltik ekimi yapılan 90 bin dekar alanda yılda 60 bin ton çeltik, 30 bin ton da pirinç elde ediliyor. Manyas'ta ise 70 bin dekarlık tarlada, 50 bin ton çeltik, 25 bin ton pirinç üretiliyor. Mayıs ve haziran aylarında ekimi yapılan çeltik, ilaçlama ve gübreleme işlemlerinden sonra yaklaşık 4 ay kadar su içerisinde bekletiliyor. Eylül ayında ise harman ediliyor. Türkiye genelindeki 655 bin ton pirinç tüketiminin, 280 bin tonunu Gönen ve Manyas ilçeleri karşılıyor.
Hava muhalefeti nedeniyle 1 ay gecikmeli başlayan çeltik ekimi dronla havadan görüntülendi.
HAVA MUHALAFETİ ÇELTİK EKİMİNİ GECİKTİRDİ
Çeltik üreticisi Ali Şener, "Geç çeltik ekiminin ileriye dönük olarak veriminde de eksiklik olacağını tahmin ediyoruz. Daha önce 15 Eylül ve ekim sonu harman biterdi. Ancak bu sene kasım veya aralık ayına sarkacak gibi duruyor. Hayırlısını diliyoruz, bu sene ekim geç oldu. Tohumu atalı 15 gün oldu. Bu havalar neticesinde tohum suda bir haftalık gibi duruyor, büyüyemiyor çeltikler. Havaların sıcak olması lazım" dedi.
'DEKARA, 25-28 KİLOGRAM TOHUM ATIYORUZ'
Manyas Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi İlgin Çetinkaya da "Sezon geç olmasına rağmen üretime devam ediyoruz. Ekimlerde hava muhalefetinden dolayı 1 aylık gecikme oldu. Şartlar ağır, maliyetler yüksek. Bu yıl kısa dönemli çeltikler ekiliyor, 110-120 günlük çeltikler tercih ediliyor. Dekara, 25-28 kilogram tohum atıyoruz" diye konuştu.
MALİYET ARTTI
Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden ise baldo çeltik ekiminin çok azaldığını, yatkın ve Osmancık cinsi çeltik türlerinin arttığını söyledi. Özden, Manyas Ovasında ekimin geçen yılki gibi bu yılda 65 bin dekar civarında olduğunu, maliyetlerin arttığını ve çeltik üreticisinin bu maliyetin karşılığı olarak hasatta 25 lira fiyat beklediğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Süleyman ÖZAYDIN-Hatice DAĞLI
2023-06-14 15:39:43

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