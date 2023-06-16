Ayvalıkgücü'nde Yıkılmazdağ ile devam

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AYVALIK, (DHA) TFF 3'üncü Lig'e yıllar sonra döndüğü ilk sezonda Play-Off oynamayı başaran Ayvalıkgücü Belediyespor, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile sözleşme yeniledi. Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon yaptığı takımı bu sezon da Play-Off'a taşıyan 49 yaşındaki teknik adamla ilgili yönetim, "Hocamız Mehmet Yıkılmazdağ ile yeni sezonda tekrar başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Tüm camiamıza hayırlı olsun" mesajını yayınladı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2023-06-16 11:29:40



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