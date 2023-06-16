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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

DHA

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı


Hatice DAĞLI/GÖNEN, (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR''in Gönen ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirtilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
İl jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şüphelileri takibe aldı. Takibin ardından ekipler, şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 312 gram metamfetamin, 176 gram bonzai, 27 gram kubar esrar, 8 sentetik uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 25 tabanca mermisi ve 7 cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Hatice DAĞLI
2023-06-16 12:43:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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