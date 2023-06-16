Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

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Hatice DAĞLI/GÖNEN, (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR''in Gönen ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirtilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şüphelileri takibe aldı. Takibin ardından ekipler, şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 312 gram metamfetamin, 176 gram bonzai, 27 gram kubar esrar, 8 sentetik uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 25 tabanca mermisi ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Hatice DAĞLI

2023-06-16 12:43:03



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