Bandırmaspor, Florian Marc Jozefzoon'u transfer etti

Hatice DAĞLI/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)-SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bey Çimento Bandırmaspor, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Florian Marc Jozefzoon'u kadrosuna dahil etti. Marmara Ekibi transferi, "Hoş Geldin. Jozefzoon! Florian Marc" şeklinde duyurdu.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bey Çimento Bandırmaspor, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Arsan Parlatan'ı getirdikten sonra, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Yeni sezonda şampiyonluk hesabı yapan Bey Çimento Bandırmaspor, takımda ihtiyaç duyulan sağ kanata, Surinam asıllı futbolcu Florian Marc Jozefzoon'u bonservis bedeli ödenemeden transfer etti. Bandırmaspor, 2 yıllık sözleşmenin imzalanmasının ardından transferi sosyal medya hesabından taraftarlarına, "Hoş Geldin Florian Marc Jozefzoon" şeklinde duyurdu.
Ajax altyapısında yetişen Florian Marc Jozefzoon, NAC Breda, PSV Eindhoven, RKC Waalwijk, Brentford, Derby County, Rotherham United ve Ruevilly Rouen formaları giydi. 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jozefzoon, geçtiğimiz sezon Waalwijk formasıyla çıktığı 27 maçta 5 gol 3 asist üretti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-06-17 10:30:19
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