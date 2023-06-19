Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü



Şevki MORALI/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Hüseyin Furkan E. (22), çıkan tartışmada teyzesinin eşi Şükrü Bayraktar'ı (50) başına pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Hüseyin Furkan E., jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Sarıkız Mahallesi Dallas mevkinde, dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Furkan E. ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen eniştesi Şükrü Bayraktar yolda karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Hüseyin Furkan E., 35 AUZ 690 plakalı otomobilinden aldığı pompalı tüfeği, Bayraktar'a doğrultup, ateşledi. Başından vurulan Bayraktar, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bayraktar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, bir tüfek ve bir tabanca bulundu. Tüfek ve tabancaya kriminal inceleme yapılmak üzere el koyuldu. Bayraktar'ın cansız bedeni ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Hüseyin Furkan E. ise jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin Furkan E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Şevki MORALI

2023-06-19 12:53:32



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