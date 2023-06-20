Balıkesir'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Hatice DAĞLI/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Bandırma ilçesi, Paşabayır Mahallesi, 10'uncu Sokak'ta bulunan tek katlı evde çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından çevrede bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-06-20 00:31:13
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