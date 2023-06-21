Ayvalıkgücü iç transfere başladı

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AYVALIK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off oynadıktan sonra teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ'la yeniden anlaşan Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferin startını da 2 imzayla verdi. Balıkesir temsilcisi takım kaptanı Davut Babur ve stoper Polat Güren'le sözleşme yeniledi. Kırmızı-beyazlılarda 35 yaşındaki Davut geçen sezon 29 maçta, 33 yaşındaki Polat ise 27 maçta görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2023-06-21 11:18:31



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