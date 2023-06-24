Ayvalıkgücü'nden 3 takviye

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AYVALIK, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor 3 takviye gerçekleştirdi.

Ayvalıkgücü, Beylikdüzüspor'dan kanat oyuncusu Yusuf Apaydın, aynı takımdan orta saha Deniz Cebeci ile geçtiğimiz sezon Altınova Belediyespor forması giyen forvet Yakup Durmaz'ı renklerine bağladı. İç transferde de yoğun çalışan Ayvalıkgücü, deneyimli forveti Kemal Akbaba ile de yola devam kararı aldı. Geçen sezon 33 maça çıkıp 12 gol atan Kemal'le her konuda anlaşma sağlandı. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2023-06-24 10:49:42



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