Dünya Bankası'ndan emekli Korhan Berzeg, 8 gündür kayıp (2)



'ŞİMDİYE KADAR BİR HABER ALAMADIK

ABD´de yaşayan, tatil için geldiği doğduğu Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan Dünya Bankası'ndan emekli Korhan Berzeg için AFAD koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Komando, Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDEN), STK'lar ve köylüler de destek verdi.

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Berzeg'in eşi Angela Berzeg, "Geçen cumartesi günü evden çıktı. Saat 08.15'te köpekle beraber yürümek için ayrıldı. Her gün yürüyüşe çıkar, 1 saat sonra dönerdi. Kahvaltı yapardık. Geri dönmedi, bekledim. 1 saat kadar daha bekledim ama sonra şüphelendim. Bir akrabamızın yanına gittim. Korhan'ın geri dönmediğini söyledim. Biraz dolaştı, patika yolda bağırdı. Ama bir ses alamadık. Şimdiye kadar bir haber alamadık, kayboldu. Arama kurtarma ekipleri çok iyi insanlar. Çok çalışkanlar. İki kızım ve damatlarım geldi. Köy sakinleri var. Hiç kimse durmuyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi. İlk defa kayboluyor" dedi.

'HERHANGİ BİR İZBULAMADIK'

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Gönen Arama Kurtarma Derneği Başkanı Kadir Akbulut, "Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında vatandaşımız kaybolmuş. Bize saat 11.00 civarı ihbar geldi. Biz de hemen bölgeye çıktık ve arama çalışmalarına başladık. Jandarma ekipleri, STK'lar, gönüllüler, köylüler, komando timi, Artemea Yürüyüş Grubu hepsi sahadalar. Bugün yaklaşık 60 kişilik ekip sahada. Hep beraber arama çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün 8'inci gün. Bugüne kadar herhangi bir iz bulamadık. Komple bölgeyi taradık, tekrar tarıyoruz. Dronla bölgeler tarandı. Kuyular, göletler tarandı. Dağlık bölgeyi bir kez daha tarıyoruz. Aramaları sonlandırmadık. Sahada çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. (DHA)

Arama çalışmaları devam ederken, çok sayıda istihbarat görevlisi de bölgeye gelip incelemelerde bulundu ve aileyle görüştü. (DHA)

Semih ŞAHİN-Ahmet ILGAZLI/ GÖNEN, (Balıkesir), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Gönen Semih ŞAHİN-Ahmet ILGAZLI

2023-06-24 17:04:19



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