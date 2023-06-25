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Balıkesir'de bayram trafiği yoğunluğu; 10 kilometrede bir denetim

DHA

Balıkesir'de bayram trafiği yoğunluğu; 10 kilometrede bir denetim


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- EGE ve Marmara denizlerine olan kıyılarıyla Türkiye´nin önemli turistik tesislerine ev sahipliği yapan Balıkesir´de, bayram tatiliyle birlikte trafik yoğunluğu başladı. Yollarda her 10 kilometrede bir ekip bulunurken, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kontrollere katılarak, tatilcilere uyarılarda bulundu.
130 bin civarı ikinci konut (yazlık) ve 30 bine yakın yazlık kapasitesine sahip Edremit Körfezi ile Erdek, Avşa gibi tatil bölgelerinin bulunduğu Bandırma Körfezi'ne sahip Balıkesir, yaz boyunca konuklarını ağırlıyor. Kurban Bayramı´nın tatilinin 9 güne çıkmasıyla tatil planı yapanlar da erkenden yola koyuldu. Balıkesir, İzmir-İstanbul yolu, Çanakkale güzergahı ile de trafikte önemli bir yoğunluk yaşanıyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız ile yol denetimlerine katıldı. Vali Şıldak, durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını kutladı, bilgilendirmede bulundu. 
Kurban Bayramı ve turizm sezonunun başlaması dolayısıyla trafik yoğunluğunun hissedildiğini ifade eden Vali Şıldak, bu yıl turizmde rekorların kırıldığı bir yıl olacağını söyledi. Turistik bölgelerde ilave olarak 4 poliklinik açıldığını söyleyen Vali Şıldak, bayram tatili boyunca 3 bin 500 güvenlik personelinin trafik ve asayiş birimlerinde görev yapacağını, turistik bölgelerde bayram tatili boyunca 10 kilometre de bir ekip bulunacağını belirtti.
Vali Şıldak , "Her şeyin başı huzur ve güvenlik. Asayişin düzgün olması huzur dolu bir bayram geçirmesi için 9 günün planlamasını yaptık ve bugünden itibaren planladığımız bu tedbirleri alanda uygulamaya geçirmiş bulunuyoruz. Bayram tatili içerisinde asayiş ve trafik hizmetlerinde çok yüksek bir sayıyla tedbir alıyoruz. Poliste, 1650 asayiş personelimiz 300 araçla, 375 trafik personelimiz de 81 araçla görev yapıyoruz.
Jandarmamızda da il genelinde kırsal bölgelerimizde 1371 asayiş personelimiz 238 araçla, 121 trafik personeli de 60 araçla görevi başında. Temel amacımız, insanımızın evinden dışarıya adımını attığı andan itibaren güvenlik içerisinde huzurlu bir ortamda tatilini geçirebilmesi" dedi.
REKORLARIN KIRILDIĞI BİR YIL OLACAK
Bu yıl Türkiye´nin turizm beklentisi yüksek olduğunu söyleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Balıkesir'de bulunan nasibini alacak. Balıkesir özellikle turizm alanındaki hamleleriyle gerek doğa turizmi gerek sağlık ve spor turizmi gerekse yaz turizmine yönelik ve kültür turizmin yanına eklediğimiz güçlü bir turizm destinasyonu olarak, bir turizm şehri olarak yükseliyor, ilerliyor. Biz de bu çabaları iyi bir planlamayla desteklemek istiyoruz. İlimizde denize uzanan bir geçiş koridorunda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız bu yoğunlukla birlikte seyahat etmeye çalışıyorlar. Onlara bir kez daha seslenmek istiyorum. Lütfen dikkat edelim. Emniyet kemerimizi takalım. Cep telefonuyla meşgul olmadan, hız limitlerine ve trafik kurallarına uyarak yolculuk yapalım. Uykusuz, dinlenmeden araç kullanmayalım. Lütfen bayram sevincini hüzünle boğmayalım, üzülmeyelim, kimseyi üzmeyelim" dedi.
Vali Şıldak, ayrıca deniz de boğulma ve orman yangını risklerine karşı da vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2023-06-25 13:52:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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