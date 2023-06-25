Korhan Berzeg´i arama çalışmalarına Ankara'dan özel bir ekip de katıldı



Esra TÜRKER/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)-AMERİKA Birleşik Devletleri´nde (ABD) Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir´in Gönen ilçesinde kaybolan, Korhan Berzeg´i (83) arama çalışmaları sürüyor. 9 gündür kayıp olan Berzeg´i arama çalışmalarına bugün Ankara´dan gelen özel bir ekip de katıldı.

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran günü, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince, Angela Berzeg, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama ve Kurtarma, Jandarma Komando ve AKUT ekipleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDEN), STK'lar ve köylüler de destek verdi. Ormanlar, mağara ve çalılıkların arasına kadar her yeri arayan ekipler, Korhan Berzeg ve köpeğine ulaşamadı. Bugün de devam eden arama çalışmalarına, çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa´daki dağcı grupları da katıldı.

`ÖZEL EKİP BİZE YOL GÖSTERECEK´

Yaklaşık 150 kişilik bir ekibin Korhan Berzeg´i arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, arama çalışmalarına Ankara´dan gelen özel ekibin de katıldığını söyledi. Yurt, "İl Jandarma Komutanlığı´nın talebi üzerine gelen özel ekip de bugün arama çalışmalarına katılıyor. Korhan Berzeg´in yakınlarının ifadelerine başvuracak olan ekip, arama çalışmalarına katılan ekiplerle de görüşecek. İfadeler ve şu anki çalışmaların nerede yürütüldüğüne ve seyrine göre bir yol haritası belirlenecek. Özel ekip bize yol gösterecek" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Esra TÜRKER

2023-06-25 14:43:14



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