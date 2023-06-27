Ayvalıkgücü'nde 2 isim daha tamam 

Neredeyse 3 bin yaşında ve 85 metre!

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AYVALIK, (DHA) Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor iç ve dış transferde 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Ege ekibi dış transferde Beylikdüzüspor'dan 25 yaşındaki Muhammet Taşdemir'i kadrosuna dahil etti. İç transferde de görüşmelerini sürdüren Ayvalıkgücü, defans oyuncusu Samet Önger'le mukavele yeniledi. Tecrübeli oyuncu, Ayvalıkgücü'nde 5'inci sezonunu geçirecek. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2023-06-27 10:45:42



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