Ayvalıkgücü'nde 2 isim daha tamam 

AYVALIK, (DHA) Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor iç ve dış transferde 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı.
Ege ekibi dış transferde Beylikdüzüspor'dan 25 yaşındaki Muhammet Taşdemir'i kadrosuna dahil etti. İç transferde de görüşmelerini sürdüren Ayvalıkgücü, defans oyuncusu Samet Önger'le mukavele yeniledi. Tecrübeli oyuncu, Ayvalıkgücü'nde 5'inci sezonunu geçirecek. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)
2023-06-27 10:45:42
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