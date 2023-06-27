Angela Berzeg: Türkiye'de nereye gidebilirse oralara gidilmeli, eşim her yerde olabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Angela Berzeg: Türkiye'de nereye gidebilirse oralara gidilmeli, eşim her yerde olabilir

DHA

Angela Berzeg: Türkiye'de nereye gidebilirse oralara gidilmeli, eşim her yerde olabilir


Hatice DAĞLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)AMERİKA Birleşik Devletleri´nde (ABD) Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir´in Gönen ilçesinde kaybolan Korhan Berzeg´i (83) arama çalışmalarından 11´inci günde de sonuç alınamadı. Angela Berzeg (80), eşi için endişelendiğini söyleyerek, "Daha geniş yerlere bakmak lazım. Türkiye'de nereye gidebilirse, oralara gidilmeli. Eşim her yerde olabilir, onu çok merak ediyoruz" dedi. 
ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada´da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran günü Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince, Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa´daki dağcı grupları da katıldı. Ankara tarafından özel olarak görevlendirilen, Bursa İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de arama çalışmalarına katıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de istihbari destek vererek çalışmalara kattı sağladı.
`DAHA GENİŞ YERLERE BAKMAK LAZIM´
Havadan dron ile destek verilen arama çalışmaları 11´inci günde de sürerken, ekipler, Korhan Berzeg ile köpeği Tina´nın izine ulaşamadı. Gelişmeleri yakından takip eden Angela Berzeg, çalışmaların daha geniş alanda ve daha fazla kişiyle yapılmasını istedi. Eşine kısa süre önce Alzheimer teşhisi konulduğunu ancak, hastalığın henüz çok başında olduğu için oldukça dinç ve sağlıklı olduğunu ifade eden Berzeg, "Şu ana kadarki arama çalışmaları çok iyi bir şekilde yapıldı. Ancak, daha geniş yerlere bakmak lazım. Türkiye'de nereye gidebilirse, oralara gidilmeli. Eşim her yerde olabilir, onu çok merak ediyoruz" dedi.
Korhan Berzeg'in İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg de tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, arama alanının genişletilmesini isteyerek, "Hala en ufak bir iz yok. Alanın daha çok genişletilmesini istiyoruz. Bu demek oluyor ki daha fazla insanın gelmesini rica ediyoruz. Her geçen gün umutlarımız azalıyor. Daha büyük alanın araştırılmasını istiyoruz. Çünkü bu alanda olmadığına inanıyoruz artık. Aynı bölgeyi dört defa taradıkları için" diye konuştu.
Berzeg'in diğer kızı Sibel Berzeg ise "11 gün oldu bile. Şimdiye kadar AFAD, JAK ve diğer arama araştırma ekipleri hepsi burada yapılabilecek her şeyi yaptılar. Şimdiye kadar bu alan içerisinde her şeyi yaptılar. Devletten biraz daha yardım istiyoruz. Daha geniş yerlerde arama yapılması için, daha fazla kaynak için, yardımınıza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
'HALA UMUDUMUZ VAR'
Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK) Başkanı Kadir Akbulut da arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Berzeg'in yürüyüş yaptığı alanı 3-4 kez taradıklarını belirten Akbulut, çalışmalar hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:
"İlk geldiğimiz andan itibaren komşuları ve ailesinden bütün bilgiyi aldık. Korhan Bey her sabah saat 08.30'da yürüyüşe çıkıyormuş. Köpeğiyle beraber, yanında köpeği de var. Aynı şekilde sabah 08.30'da yürüyüşüne çıkmış. Bir saat yürüyüşünü yapıyormuş. Tekrar geri eve dönüyormuş. Fakat o gün, cumartesi günü maalesef bir saat geçtikten sonra gelmeyince aile de tedirgin olmuş. Jandarmaya haber vermişler. Biz de hemen olay yerine intikal ettik. Aramalara başladık. O gün çok yoğun bir yağışla karşılaştık. İki gün boyunca yağış eksik olmadı. Ama yine de biz azimle tüm araziyi bir tur gezdik. Maalesef çok dağlık, ormanlık bir bölge. Arkada da 3-4 tane mahallemiz var böyle Armutlu gibi. Oralara kadar komple araziyi taradık. İki gün yağmur yağışından dolayı çok iz de kalmamış ama bugün 11'inci gün hala aramalarımız devam ediyor. Bir ize rastlarız diye düşünüyoruz. Hala bir umudumuz var. Umutla bölgedeyiz. Aramaları bırakmıyoruz, devam edeceğiz. İnşallah Korhan beyin bu bölgede olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgeyi sürekli tarıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde ormanlık bölge, yürüyüş alanının dışından bir üst kısma çıkıp komple o bölgeyi tarayacağız. İnşallah elimize bir sonuç gelir diye düşünüyoruz." (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Hatice DAĞLI
2023-06-27 18:50:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama ...
Bandırmaspor, Rahmetullah Berişbek'i transfer etti
YEREL HABERLER Bandırmaspor, Rahmetullah Berişbek'i transfer etti
Balıkesir'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 6 ...
Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarının nüfusu tatilcilerle 15 katına yaklaştı
YEREL HABERLER Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarının nüfusu ...
266 türden 3 milyon kuşu ağırlayan Manyas Kuş Cenneti, bayramda ziyaretçilere açılıyor
YEREL HABERLER 266 türden 3 milyon kuşu ağırlayan Manyas Kuş ...
Ayvalıkgücü'nde 2 isim daha tamam 
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü'nde 2 isim daha tamam 
Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı, 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı, 29 ...
Korhan Berzeg'i aramalarda 10'uncu gün; köpeği tepki versin diye ekipler İngilizce sesleniyor
YEREL HABERLER Korhan Berzeg'i aramalarda 10'uncu gün; köpeği tepki ...
Balıkesir-Çanakkale kara yolunda bayram öncesi trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir-Çanakkale kara yolunda bayram öncesi trafik ...
Korhan Berzeg´i arama çalışmalarına Ankara'dan özel bir ekip de katıldı
YEREL HABERLER Korhan Berzeg´i arama çalışmalarına Ankara'dan özel ...
Balıkesir'de bayram trafiği yoğunluğu; 10 kilometrede bir denetim
YEREL HABERLER Balıkesir'de bayram trafiği yoğunluğu; 10 kilometrede ...
Atatürk'ün Erdek'e gelişinin 85. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Erdek'e gelişinin 85. yıl dönümü kutlandı
Edremit'te trafik ve asayiş denetimleri artırıldı
YEREL HABERLER Edremit'te trafik ve asayiş denetimleri artırıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.