Kanyona düşüp bacağını kırdı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesi Şahinderesi Kanyonu'na arkadaşlarıyla pikniğe giden Şadiye Yağmur İnanç (28), kayalıklardan kanyona düştü. Sol bacağı kırılan İnanç, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince 1 saatte kurtarıldı.

Altınoluk Mahallesi Şahinderesi Kanyonu'na arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Şadiye Yağmur İnanç, kayalıklardan kanyona düşüp, bacağını kırdı. İhbarla bölgeye Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı aramakurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İnanç, sedyeyle kanyondan geçirilip, ambulansa taşındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarılan İnanç, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol bacağı kırıldığı belirlenen İnanç'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

HAKLARINDA İŞLEM YAPILACAK

Ayrıca, Balıkesir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararı gereği girişi yasaklanan ormana izinsiz giren İnanç ve arkadaşları hakkında işlem yapılacağı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2023-07-01 19:11:19



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