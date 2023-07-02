Görülen kişi Korhan Berzeg çıkmadı, arama çalışmaları ormanda yoğunlaştı



Hatice Dağlı-Semih ŞAHİN/GÖNEN, (Balıkesir), (DHA)AMERİKA Birleşik Devletleri´nde (ABD) Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir´in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg´i (83) arama çalışmaları 17'nci günde de sürüyor. Berzeg'in mahallede görüldüğü iddiaları üzerine araştırma yapan ekipler, görülen kişinin başka biri olduğunu tespit etti. Arama çalışmaları, Berzeg'in kaybolduğu değerlendirilen ormanda 60 kişilik ekip, 2 kadavra arama köpeği ile İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla sürüyor.

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada´da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa´daki dağcı grupları da katıldı.

60 KİŞİLİK EKİBİN BERZEG'İ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Berzeg için başlatılan arama çalışması 17'nci günde de devam etti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katıldığı çalışmalara, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de istihbari destek verdi. Son 3 gün boyunca, İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arazide arama çalışması yapıldı. Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı 15 kişilik özel ekip ve 2 kadavra arama köpeği ile mağara, dağ, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, arama çalışmalarına destek verdi. Arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekibin arama çalışması sürüyor.

BERZEG'İN GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ, BAŞKASI ÇIKTI

Korhan Berzeg'in köpeğiyle birlikte Tırnavo Mahallesi'nde görüldüğü ihbarları üzerine arama kurtarma ekipleri, mahalleyi çembere aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma ekipleri, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Yapılan incelemelerin ardından köpeğiyle birlikte gezen bir kişi tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, köpeğiyle gezen kişinin başka biri olduğunu, Berzeg'in bölgede görülmediğini saptadı. Arama çalışmaları, Berzeg'in kaybolduğu Armutlu Mahallesi´ndeki ormanda devam ediyor. Ekipler, gelen ihbarların hepsini değerlendirip, arama çalışmalarını ormanda özel eğitimli köpekler, İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Semih ŞAHİN-Hatice DAĞLI

2023-07-02 11:23:09



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